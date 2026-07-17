Roldán (PP) cree que Puente reta al Supremo al instar a Puigdemont a volver aunque le detengan

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha asegurado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, está retando al Tribunal Supremo (TS) al instar al líder de Junts, Carles Puigdemont, a volver a España tras el aval a la Ley de Amnistía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Sois una vergüenza democrática. No hay más", ha expresado Roldán en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este viernes.

El ministro ha afirmado que una entrevista en 'Las Mañanas de RNE' que la vuelta del expresidente catalán sería un gesto de liderazgo político: "Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre pues vamos a ponernos todos colorados de una vez".