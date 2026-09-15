Roldán (PP) exige al Govern que "se acaten las sentencias lingüísticas" para hablar sobre Educación

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha afirmado que para poder abordar con el Govern el modelo educativo es "imprescindible que se acaten las sentencias lingüísticas" y se respeten los derechos de los alumnos.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, preguntada por si el PP acudirá a la reunión sobre Educación convocada por la Generalitat sobre Educación, ha respondido que estudiarán la propuesta pero que lo primero es "comenzar a respetar los derechos de los alumnos y de las familias".

"Tal vez a partir de aquí podamos hablar de alguna cosa", ha agregado, aunque ha evitado responder si se trata de una condición que pone el PP para acudir a la reunión.

LA SOLUCIÓN NO SON LOS AIRES ACONDICIONADOS

Roldán ha criticado la conferencia del presidente Salvador Illa de este lunes y ha apuntado que "no le queda más remedio que hablar de futuro porque es incapaz de gestionar el presente".

En este sentido, ha afirmado que "el problema de la Educación no pasa por poner unos aires acondicionados", y ha señalado modelos educativos como el de Madrid o Castilla y León, que ve como exitosos, como ejemplo a seguir en Catalunya.

"Si Illa cree que con poner unos aires acondicionados va a acabar con el malestar de los docentes, es que no ha entendido absolutamente nada. Es que no les escucha cuando se reúne con ellos", ha asegurado.

Y ha zanjado: "Si la única acción que conoce este Govern es la de hacer anuncios, Salvador Illa no tiene un plan de gobierno, tiene un plan de marketing".