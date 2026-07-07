Roldán (PP) pide a Illa asumir errores porque el Govern "no ha preparado la gestión forestal"

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asumir errores por los incendios en Catalunya porque el Govern "no ha preparado la gestión forestal".

"Necesitamos una política responsable basada en la realidad del territorio y no en el fanatismo climático; y un presidente de la Generalitat que, en lugar de buscar excusas, asuma sus errores y reconozca que no han preparado la gestión forestal", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Roldán, Catalunya necesita una auténtica política de prevención y gestionar los bosques "durante los 12 meses del año y no acordarse únicamente de ellos cuando llegan las llamas".

Por eso, ha presentado un plan de choque elaborado por su partido, que incorpora medidas de apoyo a los afectados por los incendios; actuaciones para mejorar la gestión del territorio, y reforzar recursos humanos y tecnológicos para la prevención y extinción.

También prevé incentivos para la gestión sostenible de los bosques; apostar por la ganadería extensiva, y reformas administrativas para mejorar la coordinación de todas las políticas relacionadas con los incendios.

Según ella, Catalunya lleva demasiado tiempo "acumulando combustible en sus bosques" y ha reclamado volver a confiar en quienes conocen el territorio, como ganaderos, propietarios forestales y los que viven del mundo rural.

"Debemos facilitar su trabajo, eliminar trabas burocráticas y convertirlos en protagonistas de la política forestal", y ha tendido su mano al Govern para colaborar en lo que sea necesario.