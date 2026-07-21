Roldán (PP) pide de nuevo que Illa comparezca para explicar la "corrupción" de los socialistas

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha pedido este martes de nuevo que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el Parlament para dar explicaciones de la "corrupción del Partido Socialista y las dudas por la financiación de la campaña autonómica".

Lo ha reclamado en rueda de prensa en la Cámara catalana después de que la Junta de Portavoces haya acordado la comparecencia de Illa para informar sobre los cambios en el Govern tras el nombramiento de Raúl Moreno como nuevo conseller de Derechos Sociales de la Generalitat en sustitución de Mònica Martínez Bravo.

"Para explicar los cambios de sillón sí comparece, y por cierto porque le obliga el reglamento, pero para dar la cara por la corrupción de su partido, para eso ya se esconde", ha reprochado.

Tras felicitar a la selección española por ganar el Mundial, ha explicado que han registrado una petición a la Mesa del Parlament para que se les reciba y se pueda rendirles homenaje porque "esta Cámara representa a todos los catalanes y no puede dar la espalda a una alegría compartida por millones de ciudadanos".

"Es un orgullo para toda nuestra nación, también para Catalunya, porque Catalunya es España, aunque a algunos les pese", ha zanjado.