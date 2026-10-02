Roldán (PP) pide Parlon no "mirar hacia otro lado" tras el tiroteo en Terrassa (Barcelona)

El presidente del PP, Alejandro Fernández; la portavoz, Lorena Roldán, y el secretario general, Juan Fernández, durante el Debate de Política General, a 1 de octubre de 2026, en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha afirmado que la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, "es la responsable de proteger a todos los catalanes y lo que no puede hacer es mirar hacia otro lado", después del tiroteo de este jueves por la noche en Terrassa (Barcelona).

"En un comunicado este viernes, la portavoz popular ha exigido al Govern "que deje de normalizar el deterioro de la seguridad que se está produciendo en Catalunya" y ha trasladado su solidaridad con los dos guardias civiles que resultaron heridos en el tiroteo.

Roldán ha acusado a Parlon de "pretender que los catalanes normalicen los navajazos y tiroteos que se dan cada dos por tres", así como los secuestros, y ha reprochado al Govern considerar que la inseguridad es una cuestión de percepción.

"Que le pregunte el señor Marlaska a los agentes de la Guardia Civil que ayer fueron brutalmente atacados si solo es una percepción o una aquí en Catalunya", ha sostenido.

Por ello, ha insistido en la propuesta de PP para reforzar los Mossos d'Esquadra y mejorar su colaboración con el resto de cuerpos policiales: "El PSC y sus socios quieren expulsar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Catalunya y nosotros no lo vamos a permitir".