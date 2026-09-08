Roldán (PP) reprocha a Illa no haber informado todavía sobre PISA: "Es incapaz de gestionar"

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no haber dado explicaciones todavía sobre el error en la muestra que excluyó a Catalunya del informe PISA: "Es incapaz de gestionar absolutamente nada".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Roldán ha criticado que Illa "no ha encontrado el momento para dar ninguna explicación".

"Seguimos sin saber quién dio la orden de excluir a determinados alumnos y, sobre todo, también quién dio la orden de tapar estos hechos", ha agregado.

Ha lamentado que el curso escolar "acabó con 16 huelgas y hoy inicia con una nueva convocatoria" con la huelga de docentes de este martes.

"Vendieron gestión y trajeron crisis, vendieron una nueva etapa y trajeron más decadencia. Son un fraude", ha sentenciado la portavoz popular.

DIADA DE CATALUNYA

Preguntada por si acudirán a los actos institucionales por la Diada de Catalunya de este viernes, Roldán ha dicho que el PP no participará.

En su lugar, la formación hará "una declaración de apoyo a todos los catalanes, también a aquellos que no siguen el dictado separatista", en una convocatoria al margen de los actos institucionales.