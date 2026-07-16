Roldán (PP) respeta el fallo del TJUE pero avisa: "La amnistía no puede borrar lo que ocurrió"

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - PP

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha asegurado que su formación respeta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha avalado este jueves la Ley de Amnistía, pero ha avisado de que "la amnistía no puede borrar lo que ocurrió en Catalunya en los años del proceso" independentista.

En una declaración este jueves en la sala de prensa del Parlament, ha sostenido que el PP no interpreta las sentencias según le convenga, y ha recomendado hacer lo mismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en lugar de dedicarse a atacar a los jueces en todas las causas que afectan a su entorno político y personal".

La portavoz popular ha acusado al Gobierno de Sánchez de aprobar la amnistía para lograr mantenerse en el poder tras las elecciones generales de 2023, y ha asegurado que fue "una ley hecha a medida para comprar unos votos en el Parlamento y seguir en la Moncloa".

CRITICA A ILLA

También ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya pedido que se cumpla la sentencia del TJUE y se aplique la amnistía: "Precisamente él, cuyo gobierno sigue sin cumplir resoluciones judiciales tan claras como las que garantizan la presencia del castellano junto al catalán en las aulas catalanas".

Roldán ha reprochado a Illa mostrarse a favor de la amnistía "cuando su promesa en campaña fue 'ni amnistía, ni nada de eso", y ha acusado a los socialistas de decir una cosa y hacer luego la contraria.

Además, ha alertado de que quienes protagonizaron los hechos del proceso independentista siguen diciendo que lo volverán a hacer, tras lo que ha acusado a los socialistas de hacer que los independentistas se sientan "reforzados por las concesiones" que asegura que les conceden.

"El PP seguirá defendiendo exactamente lo mismo que ha defendido desde el primer día: la igualdad de todos ante la ley, la independencia judicial, la separación de poderes, la unidad de España y el Estado de Derecho", ha zanjado.