Roldán (PP) respeta las resoluciones del Supremo pero afirma que la amnistía es "una ley injusta"

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha manifestado este martes que respeta las resoluciones del Tribunal Supremo (TS) pero ha afirmado que la amnistía les parece "una ley injusta".

"Es una ley hecha a medida de los intereses políticos del presidente Sánchez y, por tanto, es una ley que nunca tendría que haber visto la luz", ha sostenido en rueda de prensa después de que el TS haya amnistiado a 4 miembros de la Mesa del Parlament de 2017 condenados por desobediencia y a la exconsellera Meritxell Serret.

También ha advertido de que, pese a que ahora les amnistíen, "eso no borra todo lo que ocurrió en Catalunya y todo el daño que se hizo a esta sociedad".