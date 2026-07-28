Roldán (PP) tacha el indulto del Gobierno a Borràs de "primer pago a Junts" a cambio de los PGE

Archivo - La diputada del PP en el Parlament, Lorena Roldán, interviene durante el tercer Debate de Política General de la legislatura, en el Parlament de Catalunya, a 29 de septiembre de 2023, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha tachado el indulto del Gobierno a la expresidenta del Parlament y de Junts Laura Borràs de "primer pago" del ejecutivo a los posconvergentes a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Troceaba contratos, se inventaba conceptos y facturas, pero aquí no pasa nada. Qué vergüenza de Gobierno", ha sostenido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta de Junts Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y un día por otra de 2 años.