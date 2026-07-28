Roldán (PP) urge a Dalmau a explicar en el Parlament el error de Pisa: "Era el responsable" en marzo

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha urgido al conseller de Presidencia, Albert Dalmau, a dar explicaciones sobre el error de Pisa dado que en marzo, cuando se tuvo conocimiento de ello, asumía las competencias del Departament porque estaba cubriendo la baja por enfermedad de la consellera de Educación, Esther Niubó.

En rueda de prensa este martes, ha lamentado que Dalmau no estuviera el lunes en la Cámara catalana durante la comparecencia de Niubó, acusándolo así de dejar "sola" a su compañera.

"Es de una cobardía absoluta. Debe dar también explicaciones urgentes. Era responsable del departamento en marzo y no puede dar la callada por respuesta", ha subrayado Roldán, que también ha calificado de decepcionantes las explicaciones dadas por Niubó.

Tras pedir de nuevo la dimisión de la consellera, ha apuntado que lo ocurrido con Pisa no es un hecho aislado en el Departament: "Es uno tras otro. Lo que está pasando en Catalunya con la educación no son simples errores, es incompetencia y, al parecer, también mala fe".

También ha acusado a PSC, ERC y Comuns de unir sus votos en la Junta de Portavoces para impedir que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, compareciera esta semana para dar explicaciones sobre esta cuestión.

"Existe un tripartito encubierto dispuesto a tapar las vergüenzas del PSC", ha añadido Roldán, que ha negado que Illa pueda presumir de dar explicaciones y de transparencia.