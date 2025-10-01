Romà (3Cat): Las marcas de TV3 y Catalunya Ràdio no desaparecerán porque "están más vivas que nunca"

Archivo - Cartel en la sede de 3cat, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de 3Cat y de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha asegurado este miércoles que las marcas de TV3 y Catalunya Ràdio no desaparecerán porque "están más vivas que nunca".

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después de que este martes los consejeros de la CCMA Àngels Ponsa y Pep Riera hayan pedido a Romà una reunión extraordinaria para "analizar la deriva de TV3 y Catalunya Ràdio en los últimos meses".

Además, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, afirmó el mismo martes en la sesión de control al Govern en el Parlament que "los cambios en TV3 son la punta del iceberg de una estrategia de desnacionalización del PSC".

Romà ha defendido que se está haciendo "contenido de calidad en catalán que conecta con el público", y ha negado que nombres como Helena Melero, Ricard Ustrell y Laura Escanes españolicen los medios públicos, textualmente.

PROYECTO 3CATINFO

En cuanto al proyecto 3CatInfo, lanzado hace dos semanas y que integra la antigua marca 3/24 y Catalunya Informació, Romà ha asegurado que ya registra mejores audiencias y que es una estrategia gestada durante dos años pensando en los nuevos hábitos de consumo informativo.

Romà ha insistido en que TV3 y Catalunya Ràdio "no desaparecerán", ha defendido que la unión de las marcas genera más consumo y lo ha equiparado con la BBC y RTVE.