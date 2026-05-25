Romero afirma que la relación con ERC está "cada vez más consolidada y es estratégica"

Archivo - La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que la relación del Govern con ERC tras el acuerdo de Presupuestos para este 2026 está "cada vez más consolidada y es estratégica", y ha agradecido a los republicanos su compromiso y responsabilidad con unas cuentas que, apunta, están pensadas a largo plazo.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'Nació Digital' recogida por Europa Press este lunes, en la que ha dicho que quiere ser "optimista" y piensa que en 2027 también habrá Presupuestos, por lo que estos no serían los únicos de la legislatura.

Sobre el contenido de los acuerdos y su dependencia de las decisiones que tome el Gobierno, Romero ha asegurado que han notado "mucha predisposición" y sintonía y que el ejecutivo es consciente del papel de Catalunya, por lo que señala que en los próximos meses se podrán concretar muchos de los acuerdos.

Con respecto a la aprobación del nuevo modelo de financiación afirma que la voluntad del ministerio de Hacienda es llevarlo al Congreso antes de las vacaciones de verano y después debe haber una tramitación con el objetivo de aprobar la reforma antes de acabar el año para que las comunidades puedan incorporar los recursos en 2027.

Sobre la recaudación del IRPF ha dicho que si el modelo de financiación supera el trámite parlamentario se podrá negociar y trabajar: "Tendremos que ver si lo incluye el Estado o lo hace vía enmiendas. Pero hace falta que haya tramitación en el Congreso".

ZAPATERO

Acerca de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que hay que esperar y dar tiempo para que la justicia trabaje y "respetar la presunción de inocencia".

"Son noticias que no nos gustan y menos de un referente como él", ha remarcado.

INFORME FÈNIX

Preguntada por las conclusiones del Informe Fènix ha dicho que trabajan la idea de un salario mínimo catalán, pero no se muestra de acuerdo con la necesidad del decrecimiento turístico: "Tiene que venir un turismo de más calidad, que gaste más, pero el decrecimiento se tendría que analizar", ha advertido.

Sobre el salario mínimo catalán ha dicho que la dirección general de Análisis Económico está analizando si sería factible y "qué debilidades u oportunidades implica", y ha añadido que sería necesario un acuerdo con los agentes sociales y económicos y el Gobierno, por lo que considera que sería complicado.