Romero agiliza la ley de acompañamiento de los Presupuestos y elimina 19 tasas a empresas

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha explicado que este lunes ha enviado al Consell Econòmic i Social (CES), órgano consultivo del Govern, la ley de acompañamiento de los Presupuestos, paso previo a empezar la tramitación de las cuentas catalanas, en la que ha eliminado un total de 19 tasas a empresas.

En una entrevista de este martes en TV3 recogida por Europa Press ha señalado que la ley elimina 19 tasas que acarreaban una recaudación de cerca de 500.000 euros a petición de las empresas, algunas, según ella, pedidas por el sector agrícola: "Puedes vivir sin este dinero y facilitar la vida de las empresas".

Tras enviar la ley de acompañamiento al CES, ha urgido a ERC y Comuns a negociar los presupuestos: "Los tenemos preparados, pero necesito esta negociación".

"Esperamos que ERC y los Comuns nos den luz verde para poderlos negociar y tan pronto como sea posible los entraremos. Es verdad que nosotros hemos hecho un trabajo interno desde hace muchas semanas".

Romero ha remarcado que la ley de presupuestos es la ley que tiene unos trámites "más largos" y que, una vez llegue la respuesta del CES, hay margen para eliminar o incorporar artículos y enmiendas en el trámite parlamentario, y que así se lo explicó a los Comuns este lunes.

NUEVA FINANCIACIÓN

Sobre el acuerdo para la financiación singular de Catalunya, ha señalado que el nuevo modelo "trata a las comunidades como adultas" y ha reivindicado el principio de solidaridad por el que las CCAA más ricas siguen contribuyendo a la caja común, de la que Catalunya es la tercera que más aportaba.

"Me gustaría que me contaran las consejeras y consejeros del PP dónde está la desigualdad y la injusticia cuando pasamos de un modelo en el que entre la comunidad que más recibe y menos recibe por habitante hay 1.500 euros de diferencia, y vamos a un modelo con una diferencia de 490 euros por habitante", ha dicho.

Ha lamentado que no se haya incorporado en los criterios del modelo de financiación el coste de la vida y ha expresado que "en las negociaciones no siempre ganas", pero ha apuntado que, en sus palabras, hay margen para incluirlo.

ORDINALIDAD

Preguntada por el hecho de que el principio de ordinalidad no se haya confirmado por escrito, ha subrayado en que la ordinalidad "se debe blindar" durante el proceso de las modificaciones legislativas.

Ha señalado que el nuevo modelo es "más estable" y menos vulnerable a las coyunturas económicas.