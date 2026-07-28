Romero apela al diálogo y la responsabilidad del PP tras aplazarse el CPFF: "No habrá más excusas"

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha apelado al diálogo y a la responsabilidad del Partido Popular tras aplazarse al 4 de septiembre la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): "Ya no habrá más excusas, tendrán que sentarse y plantear propuestas que sean tangibles".

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios para valorar el aplazamiento hasta el 4 de septiembre de la sesión del CPFF, que debía celebrarse inicialmente este miércoles en Madrid para votar sobre la propuesta del nuevo modelo de financiación.

Romero ha valorado que el Gobierno, "de forma generosa", haya ofrecido más tiempo para negociar y haya abierto de nuevo la puerta al diálogo para acercar posiciones o para que el PP pueda estudiar mejor este nuevo modelo, tras la petición del partido.

"Cabe decir que había tenido tiempo y no lo había aprovechado, porque hubieron reuniones bilaterales que el Ministerio hizo y quería hacer con todas las comunidades autónomas, y las del PP se negaron a reunirse con el Ministerio", ha añadido.

Asimismo, ha valorado positivamente el anuncio del voto a favor de este nuevo modelo por parte de Canarias: "Insistimos, es bueno para Catalunya pero también es bueno para el resto de comunidades autónomas".

VIGENTE EN 2027

Romero ha dicho que la voluntad es que el modelo se pueda aprobar durante 2026, para que sea vigente en 2027, y se puedan incorporar los 4.700 millones de euros previstos al presupuesto del próximo año, por lo que ha reclamado al PP que no retrase más el calendario.

Además, ha afirmado que cualquier modificación se deberá hablar con las partes implicadas, aunque ha expresado que no cree que esto pueda pasar: "Veremos dónde nos lleva esta posible negociación".