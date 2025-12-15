Romero aplaude el conocimiento generado para "hacer mejores políticas" tributarias

Archivo - Romero aplaude el conocimiento generado por la academia para "hacer mejores políticas públicas" - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha reivindicado el conocimiento generado para "que se pueda transferir a las administraciones para ayudar a hacer mejores políticas públicas" en ámbito com el tributario.

Lo ha dicho en la entrega de los premios 'Recerca Fiscal i Estudis Tributaris', celebrados en el Districte Administratiu y otorgados cada dos años por la Secretaría de Hacienda de la Generalitat para promover la investigación en el ámbito de la fiscalidad, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

"La fiscalidad debe ayudar a corregir desigualdades, garantizar los recursos necesarios para poder hacer políticas públicas y distribuir la carga fiscal de forma justa entre aquellos que más o menos ganan, heredan o contaminan", ha subrayado la consellera.

GANADORES

El Departamento de Economía y Finanzas ha galardonado tres trabajos, dos en el ámbito del derecho financiero tributario y uno en materia de hacienda pública --además de dos accésits--, de entre los 37 proyectos presentados de 11 universidades públicas y privadas de España.

El estudiante Martí Alonso Espinet, de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ha sido premiado en la categoría de fin de grado en el ámbito de derecho financiero y tributario por su trabajo "La reputación corporativa como intangible a efectos de precios de transferencia".

Antonia Ballacey Cobo, también de la UPF, ha sido reconocida por su trabajo de máster en el ámbito del derecho financiero y tributario, bajo el nombre "Las organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs): un estudio tributario".

Y Lynn Van Raalte, de la Universidad de Barcelona (UB), ha sido distinguida por su trabajo de fin de máster en el ámbito de la hacienda pública, bautizado como "Municipal tax incentives and solar PV adoption: causal evidence from Catalonia".