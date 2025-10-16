Romero destaca en Terres de l'Ebre (Tarragona) que el Govern da "soluciones" cuando hay problemas

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, en una visita a Terres de l'Ebre (Tarragona). - GENERALITAT

TARRAGONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha destacado en una visita a Terres de l'Ebre (Tarragona), zona afectada por las inundaciones del pasado domingo, que el Govern da "soluciones" cuando hay problemas, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Así, ha recordado que el martes el Ejecutivo catalán aprobó un primer paquete de medidas por un valor de 60 millones de euros para paliar los efectos de la dana Alice.

De ellos, 10 millones se destinarán a subvenciones para los ayuntamientos y sectores perjudicados para hacer frente a los daños materiales y los 50 millones restantes forman parte de una línea de crédito gestionada por el Institut Català de Finances (ICF) para empresas, administraciones locales y entidades afectadas.

"Esta línea, que estará activa el próximo lunes, servirá para avanzar a las empresas recursos de las aseguradoras para que puedan acelerar las reformas o cubrir primeras necesidades", ha subrayado.

Durante su intervención, la consellera ha aseverado que uno de los principales retos del tejido empresarial catalán es "atraer y generar talento", y en este sentido ha apuntado que Catalunya debe, textualmente, impulsar la Formación Profesional, por lo que el Govern ha ampliado este año más de 7.000 plazas su oferta formativa.