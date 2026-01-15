Romero dice que ERC sabía que era "inviable" que Catalunya recaudara el IRPF en 2026

Archivo - La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha afirmado este jueves que cuando ERC estaba en el anterior ejecutivo sabía que era "inviable" que Catalunya recaudara el IRPF en 2026 por falta de capacidad, y que por ello en el pacto por la financiación singular entre PSC y republicanos matizaron que fuera progresivamente a partir del 2026.

En una entrevista en La 2 Cat y Ràdio 4 ha pedido no "generar falsas expectativas" con la gestión tributaria que puede realizar la Generalitat -- que pasa por el refuerzo de la capacidad de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC)-- y ha señalado que espera que, una vez se tengan las modificaciones legislativas para trasladar su gestión a Catalunya, Govern pueda negociar los Presupuestos junto a ERC.

Preguntada por las consecuencias de no aprobarse el nuevo modelo de financiación para las CCAA, entre ellas el modelo singular para Catalunya, ha tachado esta posibilidad de "fracaso absoluto" y, ante el rechazo de las comunidades 'populares' a la propuesta, ha incidido en que esta la votará el Congreso y no el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), textualmente.

Sobre la reunión de este miércoles del CPFF con todas las CCAA, ha afirmado que "no todo el mundo" fue tan duro en sus intervenciones, las cuales algunas ha tildado de demagogas, y lo ha ejemplificado en Asturias o Baleares, las cuales, según ella, no fueron tan críticas y están a favor a algunos elementos del nuevo modelo.

Preguntada por las palabras de la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), que dijo que la propuesta era 'caviar para el independentismo y para el resto, menú del día', Romero ha tachado de "vergonzosas" las declaraciones y le ha recordado que Andalucía es la CCAA que en cifras absolutas más dinero ingresaría con el nuevo modelo.

SUMAR APOYOS DE JUNTS

Preguntada por si un eventual retorno del presidente de Junts, Carles Puigdemont, puede facilitar el apoyo de la formación a la financiación, ha expresado que "es posible" y ha negado que tenga previsto ir a Bruselas para negociarlo con él.

"Hay muchas voces en Junts que están diciendo que este modelo de financiación quizá sea mejorable, pero no le demos un portazo", ha dicho.