Romero dice ser optimista para alcanzar un acuerdo con ERC para los Presupuestos antes del viernes

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, entrega el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026 al presidente del Parlament, Josep Rull - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que es optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con ERC para que la propuesta de Presupuestos de la Generalitat 2026 pase el trámite de las enmiendas a la totalidad el próximo viernes.

Lo ha explicado este lunes en rueda de prensa junto al secretario general del Departamento, Juli Fernández, para explicar la liquidación provisional de las cuentas de la Generalitat de 2025.

Romero ha señalado que están trabajando para llegar a este acuerdo y que han transmitido a los republicanos "la importancia de aprobar los Presupuestos", especialmente ante el escenario de incertidumbre creado por el conflicto en Oriente Medio.

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, a entender que el Presupuesto es necesario para el país", ha dicho, y ha destacado el margen para la negociación que tiene la propuesta de nuevas cuentas.

Preguntada por si el Govern se plantea retirar el proyecto en caso de no tener el acuerdo, ha dicho que le "cuesta pensar" que no se inicie la tramitación de las cuentas.

La consellera ha subrayado que los Presupuestos también darían un "mensaje de estabilidad" a los mercados, en un momento que ha definido de turbulento.

PRESUPUESTOS EN VERANO

Preguntada por la posibilidad de retrasar la aprobación de los Presupuestos hasta verano, Romero ha dicho que lo ideal siempre es tenerlos aprobados el 1 de enero y que "cuanto antes se aprueben, mejor".

"Si vamos a junio, la situación se complica en lo que refiere a las finanzas públicas porque tendríamos dificultades para hacer algunos pagos, y además, porque la ejecución se hace mucho más difícil".

Ha añadido que, si no se aprueban y no se incorporan suplementos de crédito, habría "dificultades y tensiones para hacer pagos, como por ejemplo las nóminas".

En este caso, las diferentes consellerias deberían frenar algunas actuaciones previstas para poder hacer frente a estos pagos.

LIQUIDACIÓN

En la liquidación provisional de las cuentas de 2025, Romero ha destacado que el Govern cerró el año con un superávit corriente de 549 millones de euros y que es el segundo año en positivo, algo que no pasaba desde 2007.

Ha explicado que el aumento del superávit corriente se debe al incremento de los ingresos y "al esfuerzo de contención y la buena gestión" del Govern.

El déficit fue del 0,48% --frente al 0,51% de 2024-- y Romero ha previsto que "no se moverá mucho" en el cierre definitivo previsto para junio.

Ha lamentado que no se cumpla el objetivo del 0,1% del déficit, y ha explicado que la diferencia representa unos 1.500 millones que se deberán obtener a través de nueva deuda.

La deuda se situó en 89.069 millones de euros, el equivalente al 28,4% del producto interior bruto (PIB), que se reducirá hasta el 22% si se aprueba la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Preguntados por la voluntad de refinanciar parte de esta deuda en los mercados, Fernández ha explicado que está todo a punto, pero que se ha frenado ante la posibilidad de que los tipos de interés crezcan a causa del conflicto en Oriente Medio.