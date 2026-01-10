Romero dice que trabajarán para concretar la ordinalidad "lo máximo posible" en la financiación

Archivo - La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que trabajarán para concretar la ordinalidad "lo máximo posible" en el texto de la ley del nuevo modelo de financiación.

Así lo ha dicho este sábado en una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press, en la que ha dicho que este es un principio rector y que "a veces trasladarlo a la ley es complicado".

Romero ha puesto en valor que "hacía 14 años que nadie ponía encima de la mesa un nuevo modelo de financiación, ni el PP cuando tenía mayoría absoluta" y ha criticado que el modelo actual, según ella, es desigual, puesto que la comunidad que más recibe, son 1.500 euros más por habitante que la que menos lo hace.

Así, ha dicho que con el nuevo modelo esta diferencia será de entre 480 y 490 euros por habitante lo que, dice, es una "reducción muy sustancial".

APOYOS

También se ha pronunciado sobre los apoyos al nuevo modelo de financiación: "Yo creo que de entrada tu no puedes renunciar a más recursos", ha señalado, y ha defendido que esta es una buena propuesta.

Preguntada por la posición de Junts, que reclama el concierto económico, ha pedido a la formación ser "posibilistas" y defender las ganancias reales, textualmente.

PRESUPUESTOS

Sobre la aprobación de presupuestos en Catalunya ha dicho que espera que la situación se desbloquee "en unas semanas" y arranque la negociación.

"Los necesitamos como el aire que respiramos", ha dicho sobre los presupuestos.