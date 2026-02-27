Romero entrega los Presupuestos a Rull y confía en "sumar los apoyos necesarios durante el trámite

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, entrega el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026 al presidente del Parlament, Josep Rull - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha confiado en poder "sumar los apoyos necesarios" al proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026 durante el trámite de la norma en el Parlament, que se inicia este viernes.

Lo ha dicho en una intervención a los medios tras entregar al presidente del Parlament, Josep Rull, el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobado este viernes en un Consell Executiu extraordinario, y que prevé un aumento de 9.100 millones de euros de inversión respecto al último en vigor, con un total previsto para 2026 de cerca de 50.000 millones.

"Es un día importante para el Govern, es el primer Presupuesto que presenta, y esperamos que en la tramitación podamos sumar los apoyos necesarios para que este presupuesto sea una realidad lo antes posible", ha afirmado.

Ha defendido que estas nuevas cuentas afrontan los retos que Catalunya tiene por delante con recursos para las políticas públicas necesarias, y que responden "a lo que importa de verdad a la ciudadanía", y contribuyen a poner soluciones y no problemas a las necesidades y demandas de los catalanes.

"Son los Presupuestos que Catalunya necesita, unos Presupuestos valientes, unos Presupuestos ambiciosos, que quieren dar respuesta a los retos que tenemos a largo plazo, pero también a las necesidades más inmediatas de la ciudadanía", ha valorado.

50.000 MILLONES

La consellera ha dado unos primeros detalles sobre el proyecto presupuestario, que asciende a cerca de 50.000 millones, de los cuales el 74% se dedicará a "reforzar el estado del bienestar", es decir, a partidas de educación, sanidad, derechos sociales y vivienda.

De hecho, esta última carpeta alcanza una "cifra récord" de 1.900 millones de euros con el objetivo de generar prosperidad, y que se pueda compartir socialmente y territorialmente.

También habrá 10.000 millones al ámbito del conocimiento, las empresas y las infraestructuras; y 4.146 millones en inversión.

"Llegaremos a 4.146 millones de euros en inversión, una cifra altísima, la más alta de los últimos años, que debe permitirnos seguir activando la economía, pero, además, mejorar las deficiencias que tenemos en algunos ámbitos, como el educativo o el sanitario, pero también en infraestructuras, por ejemplo, de movilidad", ha dicho.