Romero insta a Junts a "conocer antes de decir que enmendarán" la nueva financiación

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha instado a Junts a "conocer antes de decir que enmendarán" la nueva financiación y ha dicho que le gustaría que haga política útil y quiera negociar con el Gobierno de España, en sus palabras.

Lo ha dicho en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press este viernes, después de que el vicepresidente de Junts, Toni Castellà, haya anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad a la nueva financiación con un texto alternativo que permita "transitar" hacia un modelo de concierto económico.

"A mí lo que me gustaría decirle a Junts es que antes de decir que enmendarán todo el modelo, primero lo conozcan, porque lo han dicho antes de conocer la presentación y cómo esto se concretará con unas modificaciones legislativas", ha criticado Romero.

La consellera ha hecho hincapié en que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes "un primer paso" del modelo de financiación sobre las competencias homogéneas, y que todavía falta por concretar las singularidades de cada comunidad autónoma.

"Ahora hace falta empezar a trabajar en las competencias no homogéneas; la mejora de la capacidad normativa; la capacidad tributaria, cómo avanzamos en el despliegue de la Agència Tributària de Catalunya para poder recaudar y gestionar todos nuestros impuestos y también el Consorci d'Inversions", ha puntualizado.

PRESUPUESTOS CATALANES DE 2026

Preguntada sobre si este acuerdo tendrá un impacto positivo en la negociación para los presupuestos autonómicos para 2026, Romero ha asegurado que le gustaría llevar la propuesta de las nuevas cuentas al Consell de Govern "lo antes posible".

"Saben que ERC siempre había dicho que hacía falta la presentación del modelo para negociar presupuestos. Espero que sea lo antes posible. Necesitamos unos presupuestos para 2026 porque venimos de una prórroga de los de 2023", ha resuelto la consellera, sin especificar si será antes de febrero.