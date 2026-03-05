Romero se muestra optimista con los Presupuestos por las "confianzas generadas" con ERC

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, se ha mostrado optimista con sacar adelante los Presupuestos de 2026 por las "confianzas generadas" con ERC durante este mandato que han permitido cumplir acuerdos de investidura.

En su comparecencia este jueves en la Comisión de Economía y Finanzas en el Parlament sobre los Presupuestos de 2026, ha agradecido a los Comuns haber alcanzado un acuerdo para unos Presupuestos "expansivos", y ha confiado en llegar a buen puerto con los republicanos.

"Quiero ser optimista y quiero ser positiva. Y creo que hemos generado unas confianzas, una metodología de trabajo, que debería llevarnos a acordar unos presupuestos para 2026. Sobre todo porque, sinceramente, creo que compartimos una gran parte de visión del país", ha destacado Romero.

La consellera ha puesto de ejemplo acuerdos alcanzados con ERC, como la creación de la empresa Rodalies de Catalunya o tener una propuesta de financiación autonómica, alegando que conseguir un desenlace positivo en esas negociaciones "no era evidente, ni era fácil, pero se consiguió".

PRESUPUESTOS DE 2026

Los Presupuestos de 2026, que incluyen un gasto total de 49.162 millones de euros, lo que incrementa las cuentas vigentes de 2023 en 9.126 millones de euros, un 22,8% más, contemplan 243 millones para la cartera de Economía y Finanzas, un 32,5% más, con el objetivo prioritario de "muscular" la Agència Tributària.

En este sentido, la consellera ha puesto en valor el papel de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), cuyo presupuesto crece en 30 millones de euros para afrontar la transformación tecnológica y el despliegue del nuevo modelo de financiación pactado con ERC y así asumir en un futuro la recaudación de todos los impuestos, empezando por el IRPF.

El Institut Català de Finances (ICF) tendrá una capacidad de inversión de 1.080 millones (un 2% del presupuesto total), y el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) recibirá 10,8 millones, 1,8 millones más que en 2023 para desplegar el Programa anual de actuación estadística e implementar la Oficina Datalab.

Asimismo, el Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), obtendrá 3,5 millones, también 1,8 millones adicionales, centrados en evaluar el rigor de las políticas públicas y crear microsimuladores para analizar los efectos redistributivos de las políticas fiscales.

Loteries de Catalunya, con 20,4 millones asignados, se enfocará en la generación de recursos para proyectos e inversiones sociales del Govern, y en las operaciones patrimoniales recaerán otros 40 millones, con hitos como impulsar los nuevos Clínic y Trueta.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA Y EL FLA

La titular de Economía ha hecho especial hincapié en la necesidad de reducir el déficit para aliviar la carga financiera de la Generalitat, que actualmente destina 1.600 millones de euros solo al pago de intereses de una deuda que roza los 90.000 millones.

Romero ha condicionado la mejora de la solvencia catalana a la aprobación de la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el Congreso, lo que permitiría cancelar cerca de 18.000 millones de euros y situar el porcentaje de la deuda sobre el PIB catalán en el 22,2%.

El proyecto de Presupuestos contempla que la Generalitat recaude 1.517 millones de euros más en impuestos --entre propios y cedidos--, un 30,6% más, hasta alcanzar los 6.481 millones.

EVALUACIÓN DE LOS NEXT GENERATION

Finalmente, la consellera ha avanzado que durante este 2026 el Govern presentará un análisis detallado del impacto de los más de 9.000 millones de euros recibidos de los fondos Next Generation.

"Hemos hecho encargos para conocer el impacto que han tenido en Catalunya estos fondos; es importante saber qué impacto han tenido en el territorio", ha resuelto Romero.