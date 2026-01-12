Romero pide a ERC y Comuns aprobar cuentas en Catalunya y no demostrar "falta de responsabilidad"

Archivo - La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, interviene durante una sesión plenaria del debate final de los Presupuestos de la Generalitat 2023, en el Parlament, a 10 de marzo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament celebr - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Ene.

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha instado a ERC y los Comuns a aprobar unos Presupuestos catalanes para 2026 en el primer trimestre del año: "Si no hay Presupuestos, yo creo que demostramos una falta de responsabilidad. Hagamos todos los esfuerzos para que sea así", ha reclamado.

En una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha afirmado que confía en poder sacar adelante las cuentas de 2026, y ha señalado que, tras la negociación de la financiación, las relaciones con ERC son buenas y se han generado "unas complicidades, unas alianzas", tras lo que ha añadido que PSC y ERC están muy alineados con las demandas hacia el Gobierno central,

La consellera de Economía ha sostenido que unos Presupuestos de 2023 prorrogados "son muy justos para Catalunya", ya que se necesita incorporar ingresos que se han incrementado en los últimos tres años de crecimiento económico, y ha avisado de que se podrían perder entorno a los 2.000 millones de euros si no salen adelante las cuentas, según sus cifras.

RECAUDACIÓN DEL IRPF

Romero ha señalado que es "imposible" que Catalunya recaude ahora mismo el 100% del IRPF, porque la Agència Tributària de Catalunya (ATC) no está preparada para gestionarlo.

Ha explicado que el Govern está trabajando con ERC y con el Ministerio de Hacienda para tener un instrumento preparado para recaudar y una cobertura legal, ya que habría que modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

También ha detallado que este lunes registrará una petición de comparecencia en el Parlament para explicar, en la Comisión de Economía, en nuevo modelo de financiación y poder debatir con los grupos parlamentarios la propuesta.

Sobre las críticas de Junts al nuevo modelo, la consellera ha confiado en que "con los meses de trabajo" se pueda aprobar, y ha instado a Junts a sentarse en la mesa y plantee mejoras si tiene voluntad de que Catalunya avance.

Romero ha apuntado que una de las cosas que se ha quedado fuera de la propuesta es que el modelo tenga en cuenta el coste de la vida: "A nosotros nos habría gustado que estuviera, el coste de la vida en Catalunya es mucho más alto, en Catalunya y en Madrid, que en otras comunidades autónomas".

FOMENT

La consellera ha reprochado que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, criticara la propuesta de modelo de financiación antes de la reunión con el Govern para presentarla: "Me pareció desacertado porque era una valoración muy genérica, sin haber conocido la propuesta".

Ha señalado que, antes de hacer ese tipo de declaraciones, debería de haberlo consultado con las empresas a las que representa, y ha deseado que puedan analizar la propuesta: "Ellos sabrán a qué responde eso, pero en todo caso, yo si fuera una empresa de Foment pediría explicaciones obviamente".