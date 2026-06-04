Romero pide a Junts y PP no bloquear la nueva la financiación en el Congreso

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero. - EUROPA PRESS-DAVID ZORRAKINO

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ha llamado a Junts y al PP a no bloquear la reforma de la financiación autonómica en el Congreso para ampliar los recursos para la Generalitat.

En su intervención en la Cámara catalana para presentar los Presupuestos este jueves, ha defendido un nuevo modelo que financie mejor las competencias que dan las comunidades autónomas y que cree que "hoy ya genera muchos desajustes y desigualdades".

"No bloquearlo y permitir la tramitación puede hacer que mejore este modelo", ha insistido Romero, que hace suyas las palabras del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando pide no vale acusar a quien hace la propuesta.

La consellera ha recordado que en 2001 y en 2009 la propuesta de mejora de la financiación también venía de Catalunya, y ha destacado que, en el primer caso, "vino de una propuesta del PP y CiU en el Majestic".

"Espero que, a pesar de las discrepancias políticas legítimas, no pongan palos en las ruedas a los avances que benefician al conjunto de Catalunya. Podremos debatir el próximo año un Presupuesto con 5.000 millones más", ha añadido.

PRIMER EXAMEN DE LAS CUENTAS

Ha asegurado que la "exigencia tozuda" de ERC y Comuns en las negociaciones ha enriquecido los Presupuestos del Govern para 2026, que este jueves afrontan el primer examen en el Parlament.

Romero ha dicho que las cuentas combinan "ambición y rigor", con una capacidad de gasto de casi 50.000 millones de euros, y ha celebrado que ERC y los Comuns ya hayan comprometido su apoyo.

El Govern espera superar sin sorpresas la votación en el Parlament en la que previsiblemente se tumbarán las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP, Vox, CUP y AC tanto a los Presupuestos como a la ley de medidas fiscales y financieras.

"El pacto no es renuncia, es una forma de servicio público", ha expresado Romero, que ha defendido tener Presupuestos para avanzar hacia una Catalunya rica, plena, próspera, moderna y eficientes, según ella.

SEGUNDO PROYECTO

Se trata del segundo proyecto de Presupuestos que presenta el Ejecutivo catalán de Salvador Illa este año: el primero lo entró el 27 de febrero, pero lo tuvo que retirar tres semanas después --la primera vez que pasa--, porque entonces sólo contaba con el apoyo de los Comuns y no de ERC.

Por ello, Govern y republicanos acordaron darse más tiempo después de que ERC no lograra que los socialistas avalaran la cesión del 100% del IRPF a Catalunya y se abrieran a negociar una propuesta alternativa.

A mediados de mayo, una vez pasadas las elecciones andaluzas, ambas partes acercaron posturas y acabaron cerrando un acuerdo que contempla la construcción de una línea orbital ferroviaria, el refuerzo de la Agència Tributària de Cataunya (ATC) y que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre otros aspectos.

HOJA DE RUTA

Romero ha explicado que presenta las cuentas con la convicción de que no son solo partidas, números y cifras, sino que los Presupuestos son una "hoja de ruta" y la herramienta principal del Govern para priorizar, actuar y afrontar los retos de futuro.

Ha afirmado que el proceso de negociación ha sido exigente, intenso y fructífero que permiten decir que estos unos Presupuestos "mejores" que los que se presentaron hace unos meses, y ha subrayado que el Ejecutivo mantiene intacto su objetivo de dar estabilidad a la legislatura.