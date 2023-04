Romero (PSC) se abre a escuchar la idea del acuerdo de claridad, que cree que "nace bastante muerta"

Insta a Borràs a dar un paso al lado "si tanto ama a Catalunya"

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha insistido en tachar de divisiva y extemporánea la propuesta de acuerdo de claridad lanzada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y, tras avisar que "nace bastante muerta", se ha mostrado dispuesta a escucharla.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este jueves recogida por Europa Press, ha expresado su intención de asistir a una reunión sobre la cuestión si Aragonès la plantea, y ha erigido al PSC como un partido institucional y de responsabilidad: "Cuando nos convoca el presidente, acostumbramos a acudir".

Ha avisado de que "votar no resuelve nada" en lo que se refiere a la relación entre Catalunya y España, por lo que ha insistido en que los socialistas no apoyarán la celebración de un referéndum de autodeterminación y, en contraposición, ha abogado por ahondar en el diálogo entre catalanes, que --en sus palabras-- no piensan lo mismo.

Asimismo, ha valorado que la voluntad del Gobierno es "continuar hablando" con la Generalitat y abordar los temas que preocupan a la ciudadanía catalana, que ha planteado que se hayan modificado porque, según ella, la situación ha cambiado mucho.

PACTOS CON JUNTS TRAS EL 28M

Romero ha dicho que no cree que el caso de la presidenta de Junts, Laura Borràs, sea un "impedimento para que en algunos municipios el PSC pueda pactar con Junts" tras las elecciones municipales del 28 de mayo y ha destacado que su partido da autonomía a sus representantes en la política local.

Así, ha valorado que Borràs se equivoca al no abandonar sus responsabilidades en el Parlament y le ha afeado que priorice sus intereses a los de la institución: "Si tanto ama a Catalunya, si es tan patriota, si tanto ama al Parlament, que haga un paso al lado y permita que normalicemos la situación y recuperemos el prestigio", ha exigido.

SEQUÍA Y B-40

La portavoz parlamentaria ha achacado a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) "una inacción brutal" y le ha acusado de haber invertido poco y, en esta misma línea, ha acusado a Aragonès de trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos ante la sequía.

"Ahora mismo la única solución de emergencia que tenemos es que llueva", ha criticado, tras lo que ha instado al Govern a alcanzar acuerdos y ceder.

Respecto a la ampliación de la B-40, a la que el Ejecutivo catalán se refiere como Ronda Nord, ha dicho que espera tener "cerrado" el convenio durante este mes.

El pacto alcanzado entre los socialistas y el Govern sobre la infraestructura contemplaba tenerlo firmado con el Gobierno antes del 31 de marzo, a pesar de lo que ha dicho que no cree que Aragonès esté incumpliendo el acuerdo: "Estamos trabajando".

Sobre el gag de la Virgen del Rocío emitido en TV3, ha entendido que pueda ofender y, ante las críticas del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, le ha replicado: "Que hable de Doñana, que bastante desastre aprobaron ayer".