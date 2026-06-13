Romero reivindica el municipalismo como "la fuerza del PSC"

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero - PSC

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que el municipalismo es "la fuerza del PSC" y ha defendido la necesidad de entrar a los ayuntamientos para transformar la realidad y mejorar la vida de los ciudadanos, recoge la formación en un comunicado este sábado.

Así se expresó este viernes durante su intervención en el Consell de la Federació dels Socialistes del Baix Llobregat en Olesa de Montserrat (Barcelona), donde se ratificó la candidatura de 8 cabezas de lista para las municipales de 2027, antes de que este sábado el Consell Nacional del PSC haya ratificado 126 candidaturas en municipios de toda Catalunya.

"Estáis haciendo un muy buen trabajo. Cuando pisas la comarca, ves que en los municipios con gobierno socialista hay proyecto y equipo", ha señalado.

En referencia a los Presupuestos de la Generalitat Romero puso en valor los acuerdos alcanzados con ERC y los Comuns: "Las cuentas son un instrumento para dar respuesta a los problemas y retos de Catalunya.

Según la consellera los Presupuestos pretenden dar respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, la sanidad, el envejecimiento de la gente mayor y la educación.