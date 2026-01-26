Ros (UGT) afirma que la ley es "clara" y prevé permisos ante incidencias como las de Rodalies

Archivo - El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores prevé un permiso retribuido de hasta 4 días por situaciones de riesgo grave o inminente incluidas las derivadas de un fenómeno meteorológico adverso, como lo que ocurre con las incidencias de estos días en Rodalies: "La legislación es clara".

"No solo es una cuestión de si puedes o no llegar en tren al trabajo, sino qué alternativa hay y a qué coste", ha expresado este lunes en unas declaraciones en un mensaje en 'X', recogidas por Europa Press, en las que espera poder tener próximamente unas recomendaciones conjuntas de patronales y sindicatos para afrontar los próximos días.

Cree que la situación actual no solo se debe a problemas técnicos, sino también a cómo ha sido la comunicación; y sobre cómo adaptar el trabajo ante esta situación, recuerda que es posible hacer teletrabajo y si no, flexibilizar lo máximo posible e insiste que este permiso es retribuido.