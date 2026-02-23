Ros (UGT de Catalunya) define a los Presupuestos como necesarios para "gobernar bien"

(I-D) El presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de FomentJosep Sánchez Llibre; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria general de CCOO Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha definido a los Presupuestos de la Generalitat como necesarios "para gobernar bien el país", en declaraciones a la prensa tras la firma del acuerdo entre Govern, patronales y sindicatos para las cuentas de la Generalitat para este año.

Han firmado el acuerdo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; Ros; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, e Illa ha anunciado que el Govern aprobará el viernes el proyecto de Presupuestos para iniciar el trámite parlamentario.

Ros ha celebrado que el proyecto que aprobará el Govern el viernes sea abierto para "poder alcanzar acuerdos durante el proceso parlamentario".

"Lo importante es que haya Presupuestos lo antes posible", ha añadido Ros, que ha emplazado a ERC y Junts a negociar y aprobar estas cuentas.

Ha dicho que su organización está de acuerdo con la recaudación del IRPF o el concierto económico, pero que es necesario gestionar el "mientras".