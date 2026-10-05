Ros (UGT de Catalunya) llama a "la movilización de la gente trabajadora"

Archivo - El secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha hecho un llamamiento a "la movilización de la gente trabajadora" en las elecciones del próximo 29 de noviembre, convocadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En unas declaraciones remitidas a la prensa, Ros ha asegurado que si durante la actual legislatura no se han logrado grandes avances sociales es debido a que "Junts, PP y Vox han frenado estas mejoras".

Ha puesto como ejemplo la no aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales y de los reales decretos ley de vivienda.

"Lo que pedimos es una movilización para que haya una fuerte mayoría para que haya mayores derechos sociales, para que las 37 horas sean un derecho efectivo, para que la vivienda sea un derecho efectivo, para continuar subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI)", ha dicho.

Ros ha añadido que esta movilización debe servir para que no pase "lo mismo que pasa" en Estados Unidos, Argentina e Italia, donde ha dicho que la gente cada vez pierde más derechos.