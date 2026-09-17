Ros (UGT de Catalunya): "Los mantras de la productividad y el absentismo no son reales"

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmado que "los mantras de la productividad y el absentismo no son reales", a pesar del discurso de las patronales en los últimos meses, en una entrevista a Europa Press este martes.

Ros ha lamentado que "pasa un poco como con la extrema derecha, que te crean una mentira o un bulo y tú, para desmontarlo, necesitas mucho más tiempo para explicarlo", y que las patronales han ganado el discurso público en estos temas.

"Ser absentista quiere decir no presentarte en el trabajo sin justificación", ha dicho, y ha asegurado que los datos disponibles muestran que es un porcentaje inferior al 0,1%.

Ha subrayado que no se puede contar como absentismo la conciliación familiar, una baja de maternidad, una baja por enfermedad grave o un problema musculoesquelético.

El secretario general ha explicado que lo que se debe hacer es mejorar la gestión de las incapacidades temporales (IT), ya que ha dicho que hay un cuello de botella en la sanidad pública que provoca que las bajas se alarguen en el tiempo.

EXTREMA DERECHA

Preguntado por si el actual curso político será caliente en la calle, Ros ha explicado que existe el riesgo de que lo sea, "pero no por motivos laborales y sociales, sino por el odio" de la extrema derecha.

"Ver concentraciones como las de Ceuta, en las que nadie piensa ni en el inmigrante ni en el ciudadano de Ceuta, que son los que están sufriendo esta situación, y por tanto hay el elemento claro de uso. Y el peligro que hay es este, que cada vez ves manifestaciones generadas por el odio", ha dicho.

Ha afeado que los partidos de extrema derecha dicen que se preocupan por temas como la vivienda, "pero después votan lo que dicen los promotores inmobiliarios".

En todo caso, ha asegurado que el sindicato que dirige se unirá a aquellas convocatorias que sean necesarias si hay concentraciones convocadas por movimientos de extrema derecha.

IA

Sobre el auge de la inteligencia artificial (IA), Ros ha apuntado la necesidad de hacer un diagnóstico de los puestos de trabajo que se crearán, se reconvertirán y se destruirán, "y a partir de ahí hacer políticas públicas de acompañamiento".

"En las fábricas ya no hay los mismos perfiles de ocupación ahora que hace 20 años", ya que se han ido sustituyendo por la tecnología, ha dicho, por lo que ha pedido planificar bien el cambio.

AEROPUERTO

Tras el anuncio del Gobierno de que invertirá 1.760 millones de euros en el Aeropuerto de Barcelona hasta 2031, Ros ha explicado que este periodo debe servir para "generar el consenso necesario" sobre la ampliación del aeródromo.

En todo caso, ha dicho que la ampliación "se debe hacer con criterios de sostenibilidad y con criterios de calidad de la ocupación".

Además, ha celebrado que se invierta en todos los aeropuertos catalanes: "Más allá de la ampliación, lo que necesitamos es que también los otros aeropuertos de Catalunya tengan actividad".