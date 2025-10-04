Ros (UGT) llama a a la movilización a favor de Palestina también el 15 de octubre

El secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, atiende a los medios durante una manifestación en apoyo a Palestina, a 4 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Bajo el lema ‘Fi al comerç d'armes i a les relacions amb Israel’, las moviliz - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha hecho un llamamiento a la movilización el miércoles 15 durante la "jornada de lucha" a favor de Palestina convocada por el mismo sindicato y CC.OO. en los centros de trabajo, con paros de dos horas y actividades.

Defiende que Barcelona y Catalunya quieren ser "un referente en el grito por la paz y, en este caso, contra el genocidio que está pasando en Gaza y en Palestina", ha declarado a los medios en la manifestación de Barcelona por el fin del comercio de armas con Israel.

Ros ha reconocido la labor de los integrantes de la Flotilla, ya que se ha cumplido parte de sus objetivos y se está hablando más de Palestina en todo el mundo, con movilizaciones toda la semana, gracias a la "actividad de difusión y ante el secuestro que ha sufrido la Flotilla".