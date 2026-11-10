Rosa María Calvo gana el Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank a mejor emprendedora de España

Entrega del galardón - MÁXIMO GARCÍA DE LA PAZ - CAIXABANK

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rosa María Calvo, fundadora y ceo de Esencial Jobs, ha ganado la sexta edición del Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en la categoría de ámbito español por su trayectoria profesional, informa la entidad bancaria en un comunicado este martes.

Con este galardón, la entidad reconoce la trayectoria de una trabajadora por cuenta propia que ha impulsado un proyecto en inclusión laboral.

Calvo, que ganó la fase regional en la Comunidad de Madrid, cuenta con una "sólida trayectoria" en el ámbito de la inclusión sociolaboral y el emprendimiento social y está al frente de Esencial Jobs, una iniciativa dedicada a facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

Su proyecto destaca por combinar sostenibilidad empresarial e impacto social, habiendo contribuido a la inserción laboral de más de 430 personas y consolidado un modelo que conecta talento y oportunidades para construir entornos laborales más inclusivos.

"Para mí, recibir el Premio A Profesional Autónoma es un orgullo. Me gustaría que otras mujeres que empiecen a emprender como yo a partir de los 40 vean que es posible, que se puede", ha señalado Calvo.