ROSALIA durante el photocall de LOS40 MUSIC AWARDS SANTANDER 2026, en el Palau Sant Jordi, a 20 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rosalía ha triunfado este viernes en Los 40 Santander Music Awards 2026 llevándose un total de 4 premios, incluido el de Mejor Gira Internacional y Mejor Álbum de España por 'Lux' y su gira.

La cantante, que optaba a 7 premios, ha recibido los galardones en una gala en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la que la emisora, que celebra sus 60 años, ha reunido a figuras emergentes y consolidadas del pop y la música latina.

También ha obtenido el reconocimiento a Videoclip de España por 'Berghain', así como un 'Golden Award' a artista global del año, que ha agradecido con numerosas menciones a su familia --especialmente a sus abuelas y a su hermana Pili--, a su equipo y a todos los artistas españoles de su generación.

Los 4 premios se suman a un palmarés que ha crecido las últimas semanas: la cantante ganó 3 Latin Grammys hace apenas una semana, y acumula hasta 9 nominaciones a los premios Grammy que se entregarán el 7 de febrero.

LA GALA

La gala ha reunido una alineación de nombres locales y, sobre todo, internacionales, que han llevado al Sant Jordi desde la bachata hasta el trap, el reggaeton y el pop, con Tony Aguilar, Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá como conductores.

El elenco de invitados, que han hecho entrega de las estatuíllas, ha incluido a la futbolista Patri Guijarro, el cantante y presentador Miki Núñez, las influencers Marina Rivers, Marta Díaz y Lola Lolita o los periodistas Nerea Pérez de las Heras y Aimar Bretos, entre muchos otros.

Entre el público se ha podido ver al Ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros.

PREMIOS Y ACTUACIONES

Han inaugurado la gala Lola Índigo y Lucho RK (este último Artista Urbano de España) con 'El Bachatón de la L' y, a lo largo de la noche, han destacado las actuaciones del canario Quevedo, Mejor Artista Español, que ha hecho levantar a todo el público con sus éxitos 'El Baifo' y 'La Graciosa', como también lo ha hecho Camilo, que se ha llevado el premio a Artista Latino del Año.

El colombiano ha cantado 'El árbol' e 'Índigo', y ha expresado sus ganas de volver al Sant Jordi durante su próxima gira, el 19 de junio, y de verlo lleno de gente haciendo "el símbolo de las manitos".

A su vez, el también colombiano Manuel Turizo ha ganado el premio a Mejor Artista Latino en Directo y a Mejor Colaboración Latina por 'Apambichao', con Maluma, aunque no ha sido esa sino 'Por un pendejo no se llora' y 'Como fuera' las que ha cantado al Sant Jordi en directo.

Un dúo que ha subido repetidas veces al escenario han sido los dominicanos Romeo Santos y Prince Royce: en un inicio, porque el segundo le ha entregado una 'Global Icon Award' al primero; después, para recoger los premios a Mejor Álbum Latino ('Better Late Than Never') y Mejor Canción Latina ('Dardos'), y después, para cantar algunos de sus éxitos como 'Lokita por Mí'.

Ryan Castro ha cantado 'Brincaito' y 'La villa' minutos antes de obtener el galardón a mejor colaboración urbana latina por 'Pa la seca', junto a Maluma; y Eladio Carrión, que ha regalado al Sant Jordi 'Body' y 'Mbappé', ha hecho lo propio con Álbum Urbano Latino del Año y Artista Urbano Latino del año.

Ha habido tiempo para ver también a Lola Índigo y Ana Mena con 'Pa ti toa<3', reconocida como Mejor Colaboración Española, que han dedicado a todas sus 'girls' y sus gays, y "al pueblo trabajador de Andalucía".

El broche anglosajón lo han puesto, por un lado, Olivia Dean, Mejor Artista y Mejor Disco Internacional por 'The Art of Loving', y por el otro, Ravyn Lenae, Mejor Canción Internacional con 'Love Me Not' y Artista Revelación Internacional.

OTROS GALARDONES

Aitana se ha llevado el premio a Canción Española del Año por 'Superestrella' y a Mejor Gira de España por el 'Cuarto Azul World Tour', mientras la Artista Revelación, a nivel español, ha sido Chiara Oliver, que ofreció un concierto sorpresa esta semana.

Pablo Alborán, que ha obtenido el premio a Mejor Directo de España, ha aprovechado para advertir del peligro de la inteligencia artificial en el ámbito creativo: "No dejemos que la IA anule lo humano, abracemos la sensibilidad, que es lo más bonito que hay en el mundo".

A la vez, en categoría Latina Global, el premio a Mejor Gira ha sido para el DTMF World Tour de Bad Bunny; a Artista Revelación, para el chileno Kidd Voodoo, y a Mejor Videoclip Latino, a Feid por 'A xon de que'.

PREMIOS ESPECIALES

El Sant Jordi ha coreado a viva voz 'A quién le importa', sonando por los altavoces mientras Alaska recogía su 'Golden Award' por su trayectoria, y no ha parado de gritar "¡Que canten!" hasta que Estopa, que han obtenido el mismo galardón, han improvisado a capella 'Cómo camarón' junto a todo el público.

Carlos Vives, que ha ofrecido sus éxitos 'La bicicleta' y 'Robarte un beso', ha sido reconocido como 'Global Icon', y Guitarricadelafuente, por su música y su rol en 'La Bola Negra', como Fenómeno Cultural del Año.

El castellonense se ha mostrado orgulloso de pertenecer a una generación de artistas con miradas muy diferentes que se entrelazan y comparten una forma compartida de ver el mundo: "No demos más bolas negras", ha dicho.

Horas antes de la gala, en la alfombra de los premios, Rosalía, preguntada por las elecciones generales, ha dicho que es un momento delicado y que espera que "todo vaya a mejor", mientras Aitana ha dicho que es importante que los políticos vayan a diferentes lugares donde tengan diferente público.