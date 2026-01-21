Rosario Peiró, nueva directora del Museu Picasso de Barcelona

Archivo - El Museu Picasso de Barcelona - MUSEU PICASSO - Archivo

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisión de valoración para una nueva dirección del Museu Picasso de Barcelona ha acordado por unanimidad proponer a Rosario Peiró Carrasco como nueva directora de la institución y asumirá el cargo en mayo de 2026 en relevo de Emmanuel Guigon, una vez ratificada por el patronato de la Fundació Museu Picasso.

El museo aprobó la selección de una nueva dirección el pasado mes de junio y la comisión de valoración del proceso ha acordado proponer a Peiró, ha informado este miércoles la institución en un comunicado.

Peiró (Barcelona, 1968) ejerce desde 2008 como responsable del Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, donde ha liderado proyectos internacionales como la iniciativa digital 'Repensar Guernica', y anteriormente ha colaborado en centros como el Museu Tàpies, la Fundación la Caixa y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona

La comisión ha estado presidida por el vicepresidente segundo del patronato, Genís Roca, y compuesta por los patrones Elisenda Rius, Oriol Martín, Llucià Homs, Santiago de Torres y Xavier Vilató y los expertos Miguel Zugaza y Jean Louis Andral.

La comisión ha valorado la trayectoria de la candidata, su profundo conocimiento de la obra de Pablo Picasso y una visión "estratégica, sólida y comprometida" con la ciudad de Barcelona, a la que sitúa como pilar central de la nueva etapa del museo.

Plantea profundizar en su función como espacio de conexión entre la comunidad, el tejido cultural y los visitantes, potenciando la idea de museo como centro abierto, accesible y comprometido con su entorno, y consolidar a Barcelona como centro internacional de estudios picasianos.

EMMANUEL GUIGON

El museo ha expresado su "profundo agradecimiento" a Emmanuel Guigon, director del centro desde 2016, por su dedicación y las aportaciones al desarrollo de la institución.

Ha destacado que bajo su liderazgo, el museo ha reforzado su proyección internacional, ha aumentado el público local, ha consolidado un programa expositivo de alto nivel y ha profundizado en el rigor científico y la investigación.

La propuesta de nombramiento será elevando al patronato de la Fundació Museu Picasso para su ratificación y Peiró iniciará su mandato en mayo de 2026.