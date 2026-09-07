Roura (Fecavem y UPM) pide a Volkswagen que "reconsideren" los planes para Seat

Archivo - Un empleado conduce una carretilla elevadora en la fábrica de Seat en Martorell. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal catalana de la automoción (Fecavem) y de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), Jaume Roura, ha puesto en valor la importancia industrial de la empresa Seat y los productos que fabrica y ha pedido al grupo Volkswagen que "reconsideren" los planes para la marca.

Lo ha dicho en un comunicado este lunes, después de que el Grupo Volkswagen aprobara el pasado jueves por unanimidad el 'Future Plan 2030', un programa de transformación que incluye un ajuste de la capacidad de la plantilla mundial de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo, y plantea la discontinuidad de la marca a partir de 2030.

Roure ha suscrito las declaraciones de Foment de este domingo, por las que la patronal pedía que quedara garantizado el futuro de la compañía, y ha explicado que no se puede perder de vista el "patrimonio catalán y español" que son Seat y Cupra, las dos marcas englobadas bajo la empresa Seat.

También ha afirmado que la desaparición de Seat afectaría no únicamente a la misma marca y la industria, sino también al mercado de consumo y la industria auxiliar que abastece a la planta de la compañía en Martorell (Barcelona) y a los trabajadores y sus familias.

"Seat está a punto de cumplir cien años, y esperamos que pueda cumplir cien más", ha dicho Roure, que ha reiterado su petición al grupo alemán de considerar la continuidad de la marca.