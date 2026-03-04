RTVE, 3Cat y La Xarxa presentan las bases de la convocatoria del 'pitching' de documentales 2026

RTVE, 3Cat y La Xarxa presentan el 'pitching' de documentales 2026. - JOSEP ECHABURU - RTVE

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

RTVE Catalunya, 3Cat y La Xarxa han anunciado este miércoles las bases de la convocatoria de 'pitchings' documentales 2026 y el plazo para presentar proyectos estará abierto hasta el 7 de abril.

Lo han anunciado el director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo; el director del departamento de Documentales de 3Cat, David Bassa, y la consejera delegada de La Xarxa, Núria de José, informan los convocantes en un comunicado.

Los seleccionados se harán públicos en las sesiones de presentaciones de la edición 2026 del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), que se celebrará en Granollers (Barcelona) el 3 de junio.

Crespo ha afirmado que el 'pitching' es una apuesta para fomentar contenidos audiovisuales en catalán con vocación de servicio público; Bassa ha destacado la "triple alianza de las tres grandes ventanas públicas del país", y Núria de José ha reiterado la voluntad de "sumar esfuerzos" para fortalecer la producción catalana y ha agradecido la implicación de RTVE y 3Cat en el proyecto.

CATEGORÍAS

La convocatoria cuenta con la categoría 'documental abierto' para proyectos "inéditos con una duración mínima de 50 minutos, abierta a productoras y operadores audiovisuales locales de Catalunya sin restricciones temáticas".

La categoría 'historias de proximidad' es para proyectos con la mismas condiciones de duración, pero abierta a medios de comunicación locales catalanes y en la que la pieza "debe estar especializada en temáticas históricas y/o historias locales singulares de interés general".