RTVE y el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), galardonados en los Premios Solidarios ONCE 2026

Entrega de Premios Solidarios 2026 del Grupo Social ONCE en una gala presidida por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda - ONCE

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha entregado este martes los Premios Solidarios 2026 y, entre los galardonados, ha reconocido la labor de RTVE Catalunya y el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), ha informado la entidad en un comunicado.

En concreto, ha premiado el reportaje 'Voluntarios final de vida', de Alicia Berjano y Candela Torres, emitido en los informativos de RTVE en Catalunya sobre voluntarios de la Fundación Paliaclinic, que acompañan a enfermos terminales en situación de vulnerabilidad, por "humanizar y dar sentido al final de la vida de las personas".

El Ayuntamiento de Terrassa ha recibido el reconocimiento por su labor solidaria con las personas con discapacidad a través de la Taula de discapacidades diversas y accesibilidad, así como por su compromiso en la mejora constante en la accesibilidad y supresión de barreras.

ILLA Y CARBALLEDA

También se ha reconocido la labor de la Asociación de familiares de afectados por trastornos de conducta derivados de problemáticas de salud mental (Afatrac) por su "tarea incansable y transformadora" para cambiar el modelo de atención en salud mental.

Asimismo, se ha premiado a Bárbara Martínez, de 90 años, que desde hace tres décadas imparte clases diarias de actividad física en la playa del Bogatell, en Barcelona, por "ayuda a la gente a mantenerse en forma y a tener un propósito diario para salir de casa, reunirse con otra gente y no sentirse aislados ni solos".

Por último, se ha premiado a Nectari Restaurant Bcn por su "apuesta por la inclusión como ingrediente" por crear la primera carta adaptada para personas con autismo en Catalunya, con pictogramas claros y coloridos, además de disponer de cartas en braille, fácil lectura y formatos digitales accesibles.

La gala se ha celebrado en el Auditorio ONCE Catalunya bajo el lema 'Bienvenidos a Bienvivir' y ha estado presidida por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda.