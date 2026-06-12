Rubí (Barcelona) cancela un concierto de Beret tras su detención por presunta agresión sexual

Archivo - El cantante Beret - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) ha cancelado el concierto del cantante Beret del próximo 26 de junio, en el marco de las fiestas mayores de la localidad, tras la detención y posterior puesta en libertad del artista por una presunta agresión sexual en abril en Sevilla.

Según el consistorio, se ha decidido desprogramar esta actuación "por cautela hasta que la justicia se pronuncie", ha informado el Ayuntamiento en una publicación en Instagram recogida por Europa Press.

El Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con la lucha contra las violencias machistas y "llevará a cabo todas aquellas acciones necesarias para erradicarlas".

DETENCIÓN

La supuesta agresión sexual denunciada ocurrió en Sevilla el pasado mes de abril y este jueves el artista fue detenido y, posteriormente, puesto en libertad.

El cantante sevillano pasó este jueves a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, que decretó su puesta en libertad provisional y le impuso como medida cautelar la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.