El candidato al Congreso por Barcelona Gabriel Rufián; la número 1 de Podemos Irene Montero; el presidente de ERC Oriol Junqueras durante un mitin de ERC, a 22 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha apelado al voto socialista después de que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se dejase "avasallar" por el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el 'cara a cara' del jueves.

Así se ha pronunciado este domingo en el acto central de campaña de ERC en Barcelona, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), junto con el líder de ERC, Oriol Junqueras; la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y la cabeza de lista de Podemos al Congreso, Irene Montero.

Ante unas 2.500 personas según la organización, la convocatoria más multitudinaria del partido en esta campaña, Rufián ha acusado a Sánchez de dejarse ganar en el 'cara a cara' "en pos de una táctica" de comunicación política, y ha prometido que la izquierda soberanista no se dejará avasallar.

"¿Quién irá a Moncloa a defender nuestros derechos y nuestro país? ¿El PSC, Jordi Hereu? ¿O ERC y yo? Pues votad con memoria, votad con ganas", ha pedido el candidato republicano, y ha añadido que, si ERC y Bildu no se cuadran cada semana ante el PSOE, sería vicepresidente quien fue líder de Cs, Albert Rivera.

Ha afirmado que no quiere gobernar España pero quiere que España se gobierne bien, y ha criticado a quienes le acusan de derrotismo por decir que cabe la posibilidad de un gobierno de PP y Vox: "Es la misma gente que, y lo digo con un enorme respeto pero debemos decir la verdad, ha estado en el Consejo de Ministros, bueno en fin...", ha dicho en alusión a Sumar y ahora a los representantes del Frente Amplio.

RECONOCIMIENTO A GUILLEM AGULLÓ

Rufián también ha calificado de vergüenza que el PSOE y el PSC hayan tardado "33 años y una campaña electoral" en reconocer como víctima del terrorismo a Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado a los 18 años por un grupo neonazi en Montanejos (Castellón) en abril de 1993.

El candidato republicano ha citado un discurso del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en 1999 en Poblenou, donde hablaba en castellano de que Cataluña es diversa, y otro del también expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall en su discurso de investidura en 2003, donde también apelaba a una Cataluña desacomplejada y diversa: "Yo quiero representar eso, este socialismo catalanista, progresista".

Ha criticado a los representantes de Junts que han dicho: "Quiero que vuelva nuestra ERC", tras lo que ha asegurado que las derechas siempre consideran que los países son suyos y que las izquierdas son inquilinos incómodos, que están de paso.

JUNQUERAS: VOTAR PSC ES VOTAR ADIF Y RENFE

Junqueras ha asegurado que votar al PSC "es votar a Adif y Renfe, el desastre de Rodalies, la incapacidad", y frente al discurso del voto útil de los socialistas ha asegurado que los votos también deben ser útiles durante cuatro años y no solo el 29N.

"Votar al PSC no es un voto útil, porque demasiadas veces arrastran los pies y todo les da pereza y nunca tienen prisa para resolver nada, y dejan que el tiempo pase, y se acomodan", ha criticado Junqueras, que ha argumentado que es lo que ha pasado con el nuevo modelo de financiación y con la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

También ha argumentado que votar al Frente Amplio en Girona, Lleida y Tarragona "es un voto tirado, que no sirve y que solo sirve para regalar un diputado a PP y Vox", y ha añadido que lo mismo pasa con los votos a Junts en Lleida y Tarragona, donde considera que votar a Junts es restar votos al independentismo.

La secretaria general de los republicanos ha reprochado que Sánchez presuma del crecimiento económico de España, porque considera que "no es un milagro, es un espejismo", y ha garantizado que ningún voto de ERC servirá para investir a alguien de PP y de Vox.

En el acto, donde han repartido 1.500 carteles con la cara de Rufián, también han participado la número 2 de ERC al Congreso por Barcelona, Mireia Ingla; la cabeza de lista al Congreso por Tarragona, Norma Pujol; la cabeza de lista al Congreso por Girona, Teresa Jordà; la cabeza de lista al Congreso por Lleida, Inés Granollers; el número 5 al Congreso por Barcelona, David Minoves, y el número 7 al Congreso por Barcelona, Àlex Ramon.