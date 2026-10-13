Rufián defiende que ERC y Comuns deben "hablar, escucharse" tras el acuerdo ERC-Podemos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, atiende a los medios a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de ERC por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha defendido que su partido y los Comuns "deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación", tras el acuerdo alcanzado entre ERC y Podemos para que la formación morada se integre en las listas republicanas en Catalunya y para que el propio Rufián haga campaña en el resto del Estado.

En un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press, Rufián ha asegurado que quiere que haya acuerdo en la izquierda: "Y eso pasa porque también lo haya en Catalunya. No tiene ningún sentido reclamar Frentes Amplios para Madrid y no quererlos para Catalunya".

Por eso, ha llamado a los Comuns a hablar con ERC "mas allá de vetos y odios que no importan a nadie", y ha asegurado que él está trabajando en ello y lo hará hasta el final.

SIN "DILUIR LAS SIGLAS"

Este mensaje se ha publicado mientras se celebraba una rueda de prensa del vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, que ha descartado que ERC se integre en el Frente Amplio en Catalunya.

"Ante lo que nos viene, es importante estar preparados. Ahora, lo que no puede ser es que la forma de responder a la extrema derecha sea diluir las siglas de ERC", ha subrayado Albert.

El portavoz republicano ha insistido en que ERC se presentará en Catalunya bajo su marca: "A partir de aquí, podemos hablar con todo el mundo y con quien quiera, pero ERC se presenta en Catalunya y se presenta como ERC", ha zanjado.