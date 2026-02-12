Rufián dice que ERC se abstendrá en la ley de multirreincidencia al no compartir su "tufillo racista"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avanzado que su grupo se abstendrá en la votación de la ley de multirreincidencia que llega este jueves al pleno del Congreso al no compartir el "tufillo racista que tienen la iniciativa de PP y Junts".

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha explicado que no votarán en contra de la propuesta porque "el problema existe" pero consideran que la respuesta no pasa sólo por una solución punitiva.

"La solución punitiva, si tú no poden más medios, es humo. Esto es lo que tenemos que hacer porque se ha demostrado. Subir penas no sirve absolutamente de nada", ha sostenido Rufián, que ha reivindicado el acuerdo logrado con el Gobierno para aumentar el cuerpo judicial.

En su opinión, Junts, PP y Vox aprovecharán la votación de la ley para hacer "mucho ruido y para decir que, de repente, la gente dejará de delinquir en Catalunya y que son los 'capitanes de América' de todo".

Ante ello, ha defendido que no pueden comprar este relato y que la multireincidencia esté vinculada "con la inmigración y porque viene gente que quiere hacernos daño".

"UNA MIERDA"

Tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso sobre el sistema ferroviario, ha manifestado que "cualquier persona, principalmente de clase trabajadora, que coja un Rodalies en Catalunya o en Vallecas sabe que son una mierda".

Al preguntársele si cree que Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puentes, acabarán en los tribunales por el accidente de Adamuz, Rufián ha vaticinado que PP y Vox intentarán comparar Puente con el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, lo que es "Una canallada".

"Más allá de la investigación, puede que deba asumir responsabilidades. Pero Mazón estaba tomando copas mientras la gente se moría ahogada porque no estaba haciendo ni diciendo lo que se tenía que hacer y decir", ha añadido.

"TENGO MIEDO"

Sobre su propuesta de reunificar las izquierdas en una sola candidatura, ha explicado que la lanza porque se considera un demócrata que tiene "miedo".

"Tengo miedo. Y me parece negligente no tener miedo ante esto o pensar que el fascismo se frenará en la puerta de su sede o de tu país", ha recalcado el portavoz republicano, que ha negado que el frente de izquierdas debe conllevar la renuncia a las siglas y a los que son.

"Esto no me hace ni menos catalán ni menos independentista. Representar a alguien de Algeciras, ya lo dije, a mí no me hace menos independentista", ha destacado.

Sobre si se sintió desautorizado por la dirección de su partido, ha insistido en defender su propuesta más allá de la reacción de los republicanos porque, a su juicio, lo necesario es abordar qué deben para frenar lo que puede llegar.

"Si me quemo con esto, no me importa. Quién piense que yo esto lo hago para liderar no sé qué, se equivoca", ha zanjado.