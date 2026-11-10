Rufián (ERC) pide a Junts cambiar el rumbo: "La diferencia entre Nogueras y Ayuso es la bandera"

El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha condicionado este martes retomar conversaciones con Junts en el Congreso a un cambio de postura de los de Carles Puigdemont en políticas de vivienda, sobre la reducción de la jornada laboral y la limitación de precios en caso de catástrofes: "La diferencia entre Nogueras y Ayuso es la bandera".

"Cuando vuelvan a este 'seny', cuando dejen de obedecer a quien les paga según qué cosas, pues yo estaré absolutamente dispuesto a volver a hablar con ellos. Mientras, para mí, el horizonte es de izquierdas", ha dicho en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha criticado que Junts se sitúe de cara a las elecciones generales en un bloque al que ellos llaman Catalunya: "Eso, ¿qué es? Al final, si hay un bloque, es fascismo y otro que es antifascismo".

Ha insistido en que los posconvergentes deben volver al 'pujolismo' y les ha advertido de que pueden mimetizarse con la ultraderecha, como considera que ha hecho PP con Vox: "El triunfo de la ultraderecha no es ganar, es ser imitada".

INDEPENDENTISMO

Preguntado por la situación del independentismo en Catalunya, el republicano ha asegurado que ni los independentistas ni él lo han dejado de ser y que, en su caso, ha intentado "evolucionar" y ser útil.

Ha tildado de mal negocio y de error salvaje excluir a los no independentistas y que aspira a que Junts entre en "el más ostracismo posible" hasta que reconduzca sus políticas.

QUIERE UN PSOE "SOMETIDO"

Ha insistido en que, tras las elecciones, quiere un gobierno del PSOE "sometido" y que es lo que necesitan los socialistas para hacer políticas progresistas.

Ha señalado que el PSOE es caníbal a la hora de concentrar el voto de izquierdas y ha apuntado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el más caníbal de todos los caníbales de secretarios generales que ha tenido el PSOE".

Ha expresado que le hubiera gustado un pacto entre Comuns y ERC y ha pedido a la ciudadanía que vote "con memoria".

DINÁMICA INTERNA DE PARTIDO

Sobre la relación con su partido, Rufián ha expresado que las dinámicas internas las lleva "fatal".

Ha afirmado que no está en ERC por la dirección del partido sino por la militancia.