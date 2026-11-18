El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en un acto en Lleida - EUROPA PRESS

LLEIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha interpelado al votante que duda de si el cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, le defenderá cuando esté en Madrid: "La mala noticia es que tiene razón, la buena es que aquí está ERC".

Así se ha pronunciado este miércoles en un acto junto con el presidente de ERC, Oriol Junqueras; los números 1 y 2 al Congreso por Lleida, Inés Granollers y Alex Godoy; la número 1 al Senado por Lleida, Sílvia Martínez, y la candidata de ERC a la Alcaldía de Lleida, Jordina Freixenet.

Ante unas 750 personas, el candidato republicano ha asegurado que quiere un Gobierno del PSOE "sometido, tutelado, presionado", y ha sostenido que eso no le hace menos independentista sino más útil.

"No es lo mismo tener a Abascal de vicepresidente que a Carlos Cuerpo exigido", ha subrayado Rufián, que ha cuestionado si el PSC irá a la Moncloa a convencer al PSOE de medidas que beneficien a Catalunya y su clase trabajadora, y ha apuntado a ERC, Bildu, BNG y Adelante Andalucía como las fuerzas soberanistas que sí que lo harán.

Rufián ha criticado a quienes dicen que están en el medio entre el fascismo y el antifascismo, en alusión a Junts: "Cuando estás en el medio estás colaborando con los malos", tras lo que ha definido a ERC como una fuerza salvajemente antifascista.

El candidato republicano también ha defendido que ERC ha negociado medidas para Catalunya "absolutamente sola", y ha tachado de vergüenza nacional cuando los republicanos negociaron los indultos y desde Junts se beneficiaron pero les tacharon de traidores y de negociar a cambio de nada.

EL CATALÁN, ÚNICA LENGUA RECONOCIDA

También ha reprochado que Junts le critique cuando habla castellano en el Congreso, y ha defendido que el catalán sea la única lengua reconocida en una Catalunya independiente: "¿De qué sirve ondear tus símbolos, nuestra cultura, nuestra lengua, utilizar todo eso como armas arrojadizas, mientras votas con PP y Vox contra la clase trabajadora de Catalunya? ¿De qué sirve? Ya vale".

Por su parte, Junqueras ha afirmado que la derecha y la extrema derecha son "ruina y miseria", pero ha señalado que entiende que haya gente que se agarra a un clavo ardiendo ante los malestares que sufren y les vote, y ha llamado a los presentes a contribuir a explicar que estas opciones políticas no son la solución a nada.

El líder de ERC ha sostenido que "el voto útil de verdad en Catalunya es ERC, y esta evidencia aparece más clara en Lleida", y ha llamado a su audiencia a ser críticos con las otras opciones políticas y a ayudar a los republicanos a convencer a los votantes de votar a ERC.

También ha sostenido que si a Junts "solo les votasen aquellos que comparten intereses con sus diputados y senadores, Junts sería extraparlamentario", y ha pedido que la gente vote a los que se parecen a ellos, los que sufren por sus hijos, padres y nietos.

SOLOS CUANDO HAN "ARRANCADO MUELAS AL PSOE"

Granollers ha lamentado que en ERC han estado muy solos en el Congreso cuando le han "arrancado muelas al PSOE", y ha acusado a los de Junts de trabajar solo para su gente, votando en contra de medidas de vivienda y del nuevo modelo de financiación.

"Son los de los lobbys", ha señalado sobre los de Miriam Nogueras, y ha asegurado que el 29N solo hay dos caminos, el del retroceso con la derecha y la extrema derecha y el de la esperanza, en el que ha situado una ERC fuerte capaz de someter al PSOE para impulsar medidas para defender Lleida y Catalunya.

Por su parte, Martínez ha asegurado que esta campaña está marcado por una "amenaza reaccionaria, catalanofóbica y regresora de derechos", y ha advertido de que si PP y Vox llegan al Gobierno intentarán aniquilar todo lo que tenga que ver con ser catalán.