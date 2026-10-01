Ruiz (Ebro) y Orbea (Henkel) destacan el valor que aporta la relocalización a la industria catalana

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, el de Henkel Ibérica, Adrián Orbea, y el secretario de Empresa del Govern de Catalunya, Jaume Baró, este jueves durante la 4 edición de 'BCN! Desperta'. - CRÓNICA GLOBAL

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, y el presidente de Henkel Ibérica, Adrián Orbea, han destacado el valor que aporta la relocalización y la producción en cercanía a la competitividad de la industria catalana y europea.

Lo han hecho durante una mesa redonda sobre la industria catalana en la última jornada de la 4 edición de 'BCN! Desperta' de Crónica Global, Metrópoli y El Español en la Casa Seat de Barcelona este jueves, en la que han participado junto al secretario de Empresa del Govern de Catalunya, Jaume Baró.

Ruiz ha explicado que los costes de la energía son cada vez más altos y que uno de los sectores más intensivos en su consumo es el propio transporte, por lo que diseñar cadenas de suministro con proveedores locales permite ofrecer un producto "más competitivo".

También ha recordado después de la pandemia Europa entendió que para ser autosuficiente debía relocalizar la capacidad productiva porque "si no producías mascarillas, no eras capaz de tener mascarillas", y ha abogado por "no perder más industria" y conservar la capacidad productiva que existe.

Por su parte, Orbea ha explicado que uno de los objetivos de Henkel en la planificación de los proyectos es intentar "producir en la región y para la región", y ha destacado el valor que esto aporta a la industria cercana, tanto en servicios como la logística o el transporte como en la propia producción y elementos de alto valor añadido.

TALENTO E INFRAESTRUCTURA

Respecto a los retos que afronta la industria catalana, Ruiz ha destacado también la rapidez necesaria a la hora de reflexionar y ejecutar las decisiones, y el talento: "Es importante una carrera universitaria, pero también, hoy en día, yo creo que el tener estudios de formación profesional también es un valor añadido muy importante", ha dicho.

Orbea también ha recordado la importancia de contar con infraestructuras de conexión y, respecto al talento, ha lamentado que aunque se consiga atraer, es difícil retenerlo si el precio de la vivienda y las infraestructuras no son atractivos.

BARÓ

El secretario de Empresa del Govern ha abogado por "equilibrar" el crecimiento de Catalunya e impulsarlo más allá del área metropolitana, lo que ha defendido que se debe hacer a través de las soluciones de vivienda y la conectividad entre las diferentes zonas industriales e infraestructuras de transporte.

"El suelo industrial existe, y lo que es más importante ahora es intentar reequilibrar el territorio aprovechando el suelo industrial que tenemos. En el área metropolitana, ya sabemos cuántos somos y dónde estamos, no es mucho más sostenible poner a más gente o más empresas así. Por lo que tenemos que empezar a pensar que la Catalunya que viene debe ser una mucho más equilibrada", ha dicho.