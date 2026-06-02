Rull contacta con la cúpula de la iglesia catalana para que el catalán predomine en actos del Papa

Archivo - El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha contactado con la cúpula de la iglesia catalana para que el catalán sea "predominante" en los actos de la visita del Papa León XIV a Catalunya, especialmente en la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

Lo han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, que han concretado que el presidente de Parlament ha hablado con obispos y arzobispos catalanes para lograr este objetivo.

Además, cuando se confirmó la visita del Papa a Catalunya, envió al Vaticano una felicitación por el carácter social de la visita y "para trasladarle la realidad nacional de Catalunya, con el catalán como lengua propia", y también le expuso la intención del Parlament de conmemorar en 2027 el milenario de las 'Assemblees de Pau i Treva de Déu', consideradas el embrión del parlamentarismo catalán.