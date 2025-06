Rull insta a ejecutar la sentencia de Sijena bajo criterios técnicos ante un caso "muy politizado"

Compara el caso con la Dama de Elche

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el retorno de las pinturas murales del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) se haga siguiendo criterios técnicos y científicos en un procedimiento que ha considerado "muy politizado, en el peor de los sentidos".

Lo ha dicho en declaraciones desde la sala del MNAC donde se encuentran las obras, tras reunirse con el presidente y el director del museo, Joan Oliveras y Pepe Serra, a quienes les ha transmitido su apoyo y reconocimiento, como también a sus profesionales, ante la "presión que hay hacia el MNAC".

"Se deben priorizar criterios técnicos y científicos de conservación por encima de cualquier otra circunstancia a la hora de ejecutar esta sentencia, que ignora los elementos de carácter técnico, que ignora los informes unánimes que advierten que existe un riesgo grave de estropear este patrimonio", ha advertido.

A su juicio, lo importante no es la titularidad de las obras, sino la conservación de un patrimonio que ha calificado de universal, y ha asegurado que la presidencia del Parlament debe realizar actos de acompañamiento y reconocimiento, ante la situación actual: "La operatividad le corresponde a los grupos parlamentarios o le corresponde al Govern", ha apuntado.

"CONTEXTUALIZAR" EL CUMPLIMIENTO

Sobre los siguientes posibles pasos en el ámbito judicial, ha apuntado a la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) o presentar un incidente de ejecución a la sentencia, pero que no es una decisión que le corresponde tomar a él.

"No estoy diciendo que no deba cumplirse lo que dice la sentencia, sino que lo que debe hacerse es contextualizar este cumplimiento, hacerlo operativamente viable, hacerlo posible. Y los elementos técnicos y científicos son absolutamente determinantes y fundamentales, y el Tribunal Supremo no entra en esta cuestión", ha valorado.

RIESGO "EXTRAORDINARIO"

Rull ha pedido al Gobierno de Aragón que mire los informes que existen sobre la vulnerabilidad de las obras porque, a su juicio, existe unanimidad en los informes de distintos sectores y procedencias en señalar que "hay un riesgo que es extraordinario".

En referencia al traslado de la Dama de Elche a la Comunitat Valenciana y el "celo extraordinario" que ha habido en esta otra ocasión, ha afirmado textualmente que no puede haber criterios diferentes en función de donde están situadas las obras.

"Algunos quieren politizar este pleito de forma absolutamente inaudita, poniendo en riesgo muchas cosas. Aquí lo que le corresponde hacer al MNAC y a la Generalitat de Catalunya es básicamente priorizar la conservación de este patrimonio universal", ha sostenido.

DECLARACIÓN EN EL PARLAMENT

Sobre si el Parlament debería realizar alguna declaración conjunta sobre esta cuestión, ha dicho que es función de los grupos parlamentarios plantear la iniciativa, pero ha apuntado que la iniciativa de realizar una declaración institucional por parte del Ayuntamiento de Barcelona en el último pleno del consistorio "marca bien cuál es el terreno de juego".

Finalmente, preguntado por si cree insuficiente la respuesta del Govern, ha dicho que no le corresponde a él emitir ningún juicio en este sentido, y que ha realizado la visita para sumar, acompañar y procurar "salvar esto por todos, por Catalunya, por Aragón y para el conjunto de la gente que ama este patrimonio".