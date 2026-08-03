Rull, Junqueras, Turull, Aragonès o Torra, ponentes de la 58 edición de la UCE

Archivo - Ponencia de una edición de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada (Francia) - UCE - Archivo

GIRONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlament, Josep Rull; el líder de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull y los expresidentes de la Generalitat Pere Aragonès y Quim Torra, entre otros, participarán en la 58 edición de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que se celebra entre el 17 y el 23 de agosto en Prada de Conflent (Francia).

Rull, junto a una de sus predecesoras, Carme Forcadell, rendirán homenaje a la exdiputada y expresidenta de Òmnium, Muriel Casals, diez años después de su muerte, mientras que Junqueras impartirá una lección sobre la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta, ha informado la UCE en comunicado este lunes.

Turull hablará del independentismo ante los retos actuales; Aragonès participará en el acto 'Francesc Macià: oposició a una dictadura. Als 100 anys dels Fets de Prats de Molló' y Torra, junto a los expresidentes de las Islas Baleares Cristòfol Soler y de la Comunidad Valenciana Josep Lluís Albinyana en el acto 'Tres presidents pels Països Catalans'.

También participarán la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, con una ponencia sobre la 'Catalunya-ciutat' y la expresidenta de Junts, Laura Borràs, que protagonizará el acto 'Intel·ligència nacional: reconstruir el relat cap a la independència'.

La UCE apunta que este año ofrece cursos en las áreas de ciencias de la naturaleza, ciencia y tecnología, derecho, economía, pensamiento, feminismo, historia, historia del arte, literatura, lengua, música, ciencia política, ciencias de la salud y turismo.