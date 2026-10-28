Rull lamenta el accidente de trenes en Toledo: "Seguimos con mucha angustia las informaciones"

El presidente del Parlament, Josep Rull - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha lamentado el accidente entre dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo): "Seguimos con mucha angustia las informaciones que llegan para conocer la evolución y el alcance de la tragedia".

En una publicación en 'X' este miércoles, Rull ha asegurado estar "afectado por el accidente" mortal que se ha producido tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

"Trasladamos el agradecimiento a los servicios de emergencias que trabajan para atender a las víctimas y personas afectadas", ha agregado.