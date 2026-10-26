Rull propone que las leyes aprobadas en el Parlament "puedan ser evaluadas" una vez aprobadas

19 Gala Foment del Treball - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha explicado que propondrán a los grupos parlamentarios que las leyes aprobadas en la Cámara catalana puedan ser evaluadas una vez aprobadas.

Lo ha dicho este lunes durante la ceremonia de entrega que se ha realizado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y que ha contado con la participación del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y la presencia de los consellers Alícia Romero y Miquel Sàmper, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Rull ha explicado que la mayoría de países de la Unión Europea tienen mecanismos para que, una vez han pasado dos o tres años, se pueda plantear si la nueva norma ha cumplido los objetivos que buscaba y si ha tenido efectos negativos no deseados.

Asimismo, el presidente del Parlament ha subrayado que "la confianza es fundamental" y ha lamentado que en Europa, España y Catalunya se han creado mecanismos de procedimientos administrativos basados en la desconfianza.

Ha dicho que se usa la definición de 'procesos altamente garantistas', pero que "significan que no hay suficiente confianza como para hacer que toda la energía del país se pueda desplegar en plenitud".

CONCERTACIÓN

Rull ha destacado que los países que avanzan "son los que tienen en la concertación un elemento vital, fundamental, en la que los diferentes actores son capaces de remar para el bien común".

Ha reivindicado el "ejercicio del acuerdo, del pacto, del consenso, de la concertación", y ha agradecido a Foment del Treball que siempre ha estado dispuesto a hacerlo.

El presidente del Parlament ha destacado la idea de "pensar en grande y llegar a acuerdos que interpelen a más de una generación y más de un Govern".