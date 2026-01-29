Rull recibe a Armengol en su primera visita al Parlament como presidenta del Congreso

El presidente del Parlament, Josep Rull, recibe a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el Parlament de Catalunya, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recibido este jueves a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que es su primera visita institucional a la Cámara catalana al frente de dicha responsabilidad.

El cuerpo de Mossos d'Esquadra ha dado la bienvenida a Armengol que, acompañada por Rull, han subido la escalera de honor, donde les esperaba el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente, para saludarla.

En una breve conversación que han mantenido los tres, Armengol ha preguntado a Dalmau cómo se encontraba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y le ha explicado que le había enviado un mensaje.

Posteriormente, Rull y Armengol se han trasladado al despacho de audiencias, donde estaban el resto de miembros de la Mesa, y ha firmado el libro de honor del Parlament.

INTERCAMBIO DE OBSEQUIOS

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta del Congreso ha agradecido poder visitar el Parlament, que ha definido como "la casa por excelencia de la democracia", asegurando que tiene todo su reconocimiento y admiración.

También se ha intercambiado algunos obsequios: Rull le ha regalado a Armengol una reproducción en pequeño de la estatua 'El desconsol', del escultor catalán Josep Llimona, y un libro sobre la historia del Parlament, y ella le ha entregado una reproducción de una campanilla que se utilizaba en el siglo XIX en el Congreso y el libro 'Momentos estelares del Parlamento a lo largo de la historia'.

Durante la visita, el presidente del Parlament ha ido explicando a Armengol pinceladas de la historia del edificio, también cuando ambos han entrado al hemiciclo acompañados por el resto de miembros de la Mesa.

La presidenta del Congreso se ha interesado por diferentes detalles de la Cámara catalana y, finalmente, se han hecho una fotografía conjunta en la zona donde se sienta Rull y el resto de miembros de la Mesa.